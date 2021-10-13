У Туреччині знову загорівся ліс
Цього разу пожежа на півдні Туреччини почалася через попадання блискавки. У гасінні задіяні вертольоти. Боротися з вогнем важко, оскільки пожежа спалахнула у важкодоступному районі, повідомляє Кореспондент.
Пожежа сталася в лісовій зоні курортного Кемера на плато Учолук.
За словами мера Кемера Неджаті Топалоглу, через важкодоступній гірській місцевості і сильного вітру, що змінює напрямки, боротьба з полум'ям утруднена.
З вогнем борються чотири вертольоти, два бульдозери, 13 пожежних авто. Пожежникам допомагають працівники лісового господарства. Муніципальні співробітники підвозять рятувальникам воду і айран.
За попередніми даними, пожежа в лісі почалася через попадання блискавки.
Нагадаємо, Туреччина сильно постраждала від масштабних лісових пожеж, що виникли в серпні.