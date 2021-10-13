АвтоВАЗ знову зупиняє конвеєр

АвтоВАЗ в черговий раз за останні місяці змушений ввести режим простою на лінії, де збирають Lada XRay і Largus, Renault Logan і Sandero, повідомляє Autoconsulting.

Причина все та ж: брак електронних компонентів від компанії «Роберт Бош Самара», яка, в свою чергу, має проблеми в роботі зі своїми постачальниками.

Через недопоставок комплектуючих 15 жовтня також буде призупинено випуск автомобілів сімейства Lada Granta.

12 жовтня, АвтоВАЗ відновив виробництво на всіх трьох складальних лініях, проте вже спустя добу збірку Lada XRay і Largus, а також Renault Logan і Sandero довелося зупинити до 15 жовтня включно. 15 жовтня стане днем простою і для Lada Granta. Що ж стосується Niva Legend і Niva Travel, то виробництво цих позашляховиків поки триватиме.

Згідно з прогнозами російського автовиробника, ситуація з поставками відсутніх електронних компонентів від Bosch може покращитися в середині жовтня поточного року. Як тільки криза закінчиться, завод заповнить виробничі втрати за рахунок роботи по суботах і дев'ятигодинного змін.

Однак існує і песимістичний прогноз: глобальний дефіцит мікрочіпів, з яким зіткнулися практично всі найбільші автомобільні компанії, може тривати до 2023 року.