Поклонська стала послом РФ в Кабо-Верде

Президент Росії Володимир Путін призначив Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде, повідомляє Вести.

"Призначити Поклонську Наталію Володимирівну надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації в Республіці Кабо-Верде" , - сказано в указі глави держави.

Ще один указ Путіна звільняє від обов'язків попереднього посла Володимира Соколенка.

"Звільнити Соколенко Володимира Григоровича від обов'язків надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Республіці Кабо-Верде" , - йдеться в документі.

Соколенко був призначений послом в республіці 1 лютого 2018 року.