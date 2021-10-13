Поклонська стала послом РФ в Кабо-Верде
Президент Росії Володимир Путін призначив Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде, повідомляє Вести.
"Призначити Поклонську Наталію Володимирівну надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації в Республіці Кабо-Верде", - сказано в указі глави держави.
Ще один указ Путіна звільняє від обов'язків попереднього посла Володимира Соколенка.
"Звільнити Соколенко Володимира Григоровича від обов'язків надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Республіці Кабо-Верде", - йдеться в документі.
Соколенко був призначений послом в республіці 1 лютого 2018 року.