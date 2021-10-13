На планшетах поліції з'явилися програми для зчитування COVID-сертифікатів

Співробітникам Національної поліції України вже встановили на планшети програмне забезпечення, що дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію. Про це, посилаючись на Управління комунікації Національної поліції України, повідомляє Укрінформ.

Це обговорювалося під час наради 12 жовтня за участю голови Національної поліції України (НПУ) Ігоря Клименка, заступника міністра охорони здоров'я України Ігоря Кузіна та голови Госпродпотребслужби Владислави Магалецької.

"На сьогоднішній день, Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час цієї наради йшлося про напрацювання алгоритму дій з проведення превентивних заходів в місцях великого скупчення людей. Клименко зі свого боку зазначив, що основним завданням цих 3 відомств є максимальне вживання заходів по дотриманню карантину і мінімізація зараження громадян в місцях, які сприяють поширенню коронавируса - зокрема, в громадському транспорті, розважальних закладах, в тому числі в нічних клубах, ринках, закладах громадського харчування.

За його словами, діяльність таких закладів є критичним моментом. Клименко зазначив, що уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам зарплату і наповнює бюджет держави, повинен працювати, встановив можливість їх роботи навіть в червоній зоні.

"Обов'язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами і персоналом своєї COVID-безпеки", - сказав він.

Як уточнив глава Нацполіціі, існує необхідність у виробленні механізмів і порядку взаємодії, враховуючи кількість санітарних лікарів, працівників Госпотребслужби і Нацполіціі України, які будуть залучені в ці процеси.

"Крім того, ми повинні чітко розуміти відповідальних осіб. Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, організаторів спортивних заходів, безпосередньо тих осіб, які несуть відповідальність як адміністративну, так і часом кримінальну - зокрема, за недотримання епідеміологічних норм ", - повідомив Клименко.

Він нагадав, що уряд з 21 жовтня встановило нові обмеження для міжрегіональних пасажирських перевезень, а саме - зобов'язало водіїв і пасажирів підтверджувати свою COVID-безпеку, і тому кожен учасник таких перевезень повинен пред'явити сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, який діє 72 години.

Уточнюється, що завданням поліції, серед іншого, є проведення належним чином роз'яснювальної роботи серед перевізників про необхідність дотримання карантинних вимог, а також роз'яснення про відповідальність громадян і перевізників у разі порушення протиепідемічного законодавства.

У свою чергу, Магалецька сказала, що робота спільних груп співробітників Госпродпотребслужби і поліції з перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгових центрів і магазинів буде продовжена, і для того, щоб ефективно протистояти загрозі пандемії, потрібно реалізувати загальну систему ефективного контролю.