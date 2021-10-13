Лікар розповіла,чому літні люди часто мерзнуть і як цього уникнути

Геріатр Наталія Шарашкіна пояснила, що за терморегуляцію людини відповідають багато механізмів організму. З віком вони слабшають, тому нерідкі випадки, коли у літньої людини виникає відчуття постійного холоду, повідомляє Країна здоров'я.

Зокрема, стає тоншою шкіра, знижується м'язова і жирова маса, зменшується кількість волосся, а також порушується функціонування судин. Вона розповіла чому літні люди часто мерзнуть і як цього уникнути.

"У групі ризику перебувають люди похилого віку з низькою масою тіла і, відповідно, гіршим станом шкірних покривів і м'язів, з поганим харчуванням, низькою руховою активністю, безліччю хронічних захворювань", - попереджає експерт.

Для того, щоб впоратись з проблемою лікар рекомендує налагодити раціон, адже саме обмінні процеси впливають на комфортність температури. Крім того, важливо вести активний спосіб життя, що включає в себе, як фізичну, так і соціальну складову.

Не менш важливо регулярно проходити медобстеження, які допоможуть, як в профілактиці, так і в контролі хронічних захворювань.