У Києві під посольством Грузії проходить акція прихильників Саакашвілі
У Києві під посольством Грузії проходить акція прихильників Міхеіла Саакашвілі. Вони вимагають негайного звільнення та припинення політичного переслідування Саакашвілі.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Учасники скандують "Волю Саакашвілі" і закликають грузинський народ проголосувати за його партію у другому турі виборів.
Посольство Грузії зараз зачинене, але учасники мітингу хочуть, щоб до них хтось вийшов, адже на кону здоров'я Саакашвілі, який голодує у в'язниці грузинського міста Руставі.