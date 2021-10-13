У Києві під посольством Грузії проходить акція прихильників Саакашвілі

У Києві під посольством Грузії проходить акція прихильників Міхеіла Саакашвілі. Вони вимагають негайного звільнення та припинення політичного переслідування Саакашвілі.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Учасники скандують "Волю Саакашвілі" і закликають грузинський народ проголосувати за його партію у другому турі виборів.

PavlovskyNews

Посольство Грузії зараз зачинене, але учасники мітингу хочуть, щоб до них хтось вийшов, адже на кону здоров'я Саакашвілі, який голодує у в'язниці грузинського міста Руставі.