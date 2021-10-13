Валютний ринок середи: хід торгів

У середу Національний банк втретє повторив свою схему поведінки на міжбанківському валютному ринку, застосовану ним у понеділок і вівторок.

Відразу після початку торгів НБУ вийшов з інтервенцією за ціною 26,345 гривень. Викупивши 5 млн доларів, пішов, але тут же з'явився знову, на цей раз з великим ордером на покупку за ціною 26,34 гривень. Що цікаво: вже третій день поспіль Національний банк знижує ціну викупу на 0,5 копійки, одночасно і утримуючи долар від падіння, і натякаючи, що на наступний день може бути дешевше. Торгівля сьогодні йде більш жваво, тому що всі поспішають провести угоди до довгих вихідних.

Готівковий ринок теж сьогодні діє за вчорашньою схемою. Вранці готівковий долар в оптових обмінних пунктах столиці продавали по 26,39-26,40 гривень, а до обіду цінник опустили до 26,37-26,38 гривень. Суттєвого попиту на готівкового «американця» як і раніше немає. Оператори валютного ринку звужують спред до мінімуму, намагаючись зацікавити клієнтів.

Євро на FOREX в першій половині дня середи зростає після того, як вчора встановив новий річний мінімум на рівні 1,1523 долара. Сьогодні до моменту написання статті він піднявся до 1,1567 долара, і відчувається, що це не межа. Готівковий євро сьогодні продають по 30,45-30,47 гривень; як бачимо, ціна лише на 2 копійки нижче вчорашньої. Можна сказати, що, як і долар, євро останні два дні стабільний.

У 15-копійчаному діапазоні 71,75-71,90 рублів за долар торгується сьогодні російський рубль в світі. Що стосується готівкового рубля, він подешевшав буквально на 1 копійку в порівнянні з вчорашнім днем. Сьогодні його продають в основному по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.

Ціна польського злотого зберігається стабільною вже другий тиждень; сьогодні його також можна придбати по 6,65-6,70 гривень.