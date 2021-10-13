У Кремлі заперечують наявність військ РФ на Донбасі

У президента Росії Володимира Путіна продовжують заперечувати наявність російських військ на Донбасі. У Кремлі стверджують, що Україна сама повинна розібратися в ситуації з конфліктом, повідомляє РБК-Украина.

Таким чином прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на заклики лідерів Євросоюзу до Росії визнати свою відповідальність у якості сторони конфлікту на Донбасі.

"Ніяких наших військових підрозділів на території південного сходу України не було й немає. Україна, у першу чергу, повинна сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна тільки шляхом імплементації мінського комплексу заходів" , – додав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі.

Автор: Сергей Новиков