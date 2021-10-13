Австралія побудує місяцехід: що він робитиме

Цей місяцехід буде включений у програму досліджень, домовленість про яку досягнута Австралією з американським NASA, повідомляє Корреспондент.

Уряд Австралії виділить на створення місяцеходу 50 млн доларів (36,7 млн ​​доларів США).

"Провідні австралійські бізнесмени і дослідники разом розроблять місяцехід за підтримки 50 млн доларів з фонду програми Першовідкривач (Trailblazer) у рамках ініціативи Від Місяця до Марса уряду (країни)", - йдеться в повідомленні .

Очікується, що цей місяцехід буде включений у програму досліджень, домовленість про яку досягнута Австралією з американським космічним агентством NASA.

Напівавтоматичний місяцехід збиратиме зразки ґрунту на Місяці, який містить оксиди, і за допомогою спеціального обладнання, NASA збирається виділяти з цього грунту кисень.

"Це ключовий крок до встановлення самодостатньої людської присутності на Місяці і підтримки майбутніх місій на Марс", - підкреслює уряд Австралії .

Також наводяться слова прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона про те, що до 2030 року влада Австралії хоче потроїти масштаб космічного сектора, чекаючи від нього надходження 12 млрд доларів і створення 20 тисяч нових робочих місць для висококваліфікованих фахівців.

За угодою з Австралією, NASA відправить місяцехід на Місяць у 2026 році.