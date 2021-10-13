Добровільна податкова амністія: задекларовано 90 мільйонів

В рамках податкової амністії станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі в бюджет становили 4,5 мільйона гривень, повідомляє Деловая столица.

Про це розповів народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев.

"Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного" , – додав він.

Українці задекларували 90 мільйонів

Нагадаємо, 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.