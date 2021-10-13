Матч УПЛ скасували через спалах коронавiруса

Поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу "Інгулець" - "Рух" не відбудеться 17 жовтня згідно з запланованим графіком, повідомляє УНИАН.

Про це пише офіційний сайт УПЛ.

Причина - спалах коронавірусу в стані "Руху". ПЛР-тестування виявило ковід у футболістів львівського клубу. Позитивні тести на інфекцію здали усі заявлені воротарі львів'ян. Матч перенесений на невизначений термін.

Також перенесена зустріч команд U-19. Нові дати будуть відомі згодом.

УПЛ: підсумки 10-го туру