Матч УПЛ скасували через спалах коронавiруса
Поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу "Інгулець" - "Рух" не відбудеться 17 жовтня згідно з запланованим графіком, повідомляє УНИАН.
Про це пише офіційний сайт УПЛ.
Причина - спалах коронавірусу в стані "Руху". ПЛР-тестування виявило ковід у футболістів львівського клубу. Позитивні тести на інфекцію здали усі заявлені воротарі львів'ян. Матч перенесений на невизначений термін.
Також перенесена зустріч команд U-19. Нові дати будуть відомі згодом.
УПЛ: підсумки 10-го туру
- Після 10-го туру "Динамо" набрало 26 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (23 очки) та "Ворскла" (21 очко).
- Аутсайдером турніру є "Маріуполь" - 4 очки. Передостаннім йде "Минай" (6 очок).
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.