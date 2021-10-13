Промоутер Усика оцінив шанси Ф'юрі і Уайлдера

Промоутер нового чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Олександр Усик, Олександр Красюк, висловив свою думку про шанси українця в боях проти Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера. Він вважає свого підопічного сильніше недавніх суперників в боротьбі за титул WBC, повідомляє Обозреватель.

У коментарі YouTube-каналі Behind The Gloves Красюк розповів, що буде дотримуватися свого слова. Тому Усик спочатку переможе Ентоні Джошуа в матчі-реванші, а потім вже візьметься за Ф'юрі.

"І у Тайсона, і у Деонтея досить небагато шансів перемогти Олександра, якщо вони збираються битися з ним в такій же формі, як в їх третьому бою. Я б сказав, що для Ф'юрі вийти на бій з Усиком в тих кондиціях, що він боксував проти Уайлдера, – безумовно не найкращий варіант. Як ми пам'ятаємо, багато говорили, що Усик програє Джошуа через своїх скромних розмірів і майстерності, але ми бачили, що сталося" , – розповів Красюк.

Красюк і Усик. Джерело: RingSide24

Також промоутер поділився враженнями про події на рингу в Лас-Вегасі.

"Бій вийшов непередбачуваним і видовищним. Я ж був здивований тим, що, скоріше, це була бійка, а не боксерський поєдинок. Два воїна прийшли в ринг вбити один одного. Так само сказав і Усик: мовляв, хлопці сприйняли бій занадто особисто.

Уайлдер – панчер, ми не чекали від нього високої майстерності. Але найбільше мене здивував стиль Ф'юрі. Вже після четвертого раунду Деонтей виглядав втомленим, але Тайсону знадобилося більше шести раундів, щоб його вирубити", – критично зауважив Красюк .