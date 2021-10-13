Без премій і надбавок: зарплата Зеленського за вересень-2021

Президент Володимир Зеленський у вересні 2021 року одержав 28 тисяч гривень зарплати. Ніяких надбавок або премій цього місяця голові держави не нарахували. Про це, посилаючись на прес-службу Офісу Президента України, повідомляє 24 Канал.

Ця сума є посадовим окладом президента. Крім того, 5460 гривень Зеленський віддав на податки.

При цьому, за перший рік президентства, з травня 2019 року по квітень 2020 року, Зеленський заробив понад 320 тисяч гривень. З цієї суми глава держави заплатив 62 тисячі 541 гривню 82 копійки податків і зборів.

Його посадовий оклад тоді, як і зараз, становив 28 тисяч гривень. Однак, не зважаючи на податки, президент отримує близько 22 тисяч гривень.

Зарплата Зеленського у вересні / запит 24 каналу