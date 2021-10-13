Група компаній "Нова пошта" інвестує 1 млрд грн у будівництво сортувального термінала біля міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ), розповів СЕО компанії Олександр Бульба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми доставляємо клієнтам сотні мільйонів посилок за рік. Щоб вони завжди отримували відправлення швидко, "Нова пошта" інвестує в сортувальну інфраструктуру. Термінал біля аеропорту "Бориспіль" з'єднає передові технології світової поштової логістики і зможе сортувати до 100 тис. посилок за годину", - сказав він.

За словами Бульби, загальна площа терміналу становитиме 35 тис. кв. м. На ньому буде розташована сортувальна станція "Нова пошта Глобал" для міжнародних відправлень, внутрішній фулфілмент, посилковий і вантажний корпуси з високим рівнем автоматизації та роботизації. Термінал також буде оснащений злітно-посадковою смугою для безпілотних літальних апаратів.

Для сортування посилок використовуватимуть шість триповерхових автоматизованих ліній від нідерландської компанії Vanderlande і литовської компанії Equinox. На останніх сортуватимуть невеликий вантаж до 2 кг. Завдяки спеціальній технології автоматичної викладки посилок на конвеєр сортування дрібного вантажу відбуватиметься без використання людської праці.

Бульба додав, що додатково на терміналі буде впроваджено технологію відеоаналізу, яка максимально чітко розпізнаватиме посилки з пошкодженим маркуванням. Це допоможе поліпшити якість і цілісність доставки клієнтам.

На вантажному терміналі діятимуть робовізки для транспортування вантажу терміналом. Їх уже використовують на терміналах у Львові, Києві, Харкові та Дніпрі.

На терміналі одночасно зможуть розвантажуватися і завантажуватися 220 автомобілів, які стануть частиною ланцюжка естафетної логістики. Для зниження викидів СО2 буде імплементовано систему "розумного" завантаження контейнерів посилками Smart pack.

Як повідомив СЕО "Нової пошти", на терміналі буде створено 300 робочих місць. Для працівників передбачено розвезення, харчування, а також медичну страховку. Крім того, для запобігання поширенню вірусних захворювань буде встановлено спеціальне обладнання - камери моніторингу температури і фізичного стану працівників під час входу й виходу.

Будівництво відбуватиметься в три етапи. Першу чергу планується запустити до кінця 2022 року.