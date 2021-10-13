Олег Ляшко знову зібрався йти в Раду

По округу 206 в Чернігівській області, за яким зайшов до Верховної Ради померлий минулого тижня нардеп Антон Поляков, хоче балотуватися Олег Ляшко.

Про це «Стране» повідомили джерела в оточенні лідера радикалів.

Він уже намагався потрапити в Раду торік по округу в тій самій Чернігівській області, який звільнився після загибелі нардепа Давиденка (за офіційною версією він застрелився). Але програв кандидату від «Слуги народу».

І зараз Ляшко хотів би взяти реванш.

«Поки він вивчає ситуацію. Але дуже хоче піти. Багато чого буде залежати від того, кого виставлять «слуги» на цей округ. Вони вже почали кастинг кандидатів» , - каже джерело. ﻿

Довибори по 206 округу, швидше за все, будуть призначені на березень 2022 року.