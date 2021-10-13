У Путіна назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

Українська влада повинна адресувати питання про збереження транзиту газу європейським покупцям. Росія зі свого боку готова виконувати зобов'язання при збільшенні відповідних контрактів. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє UBR.

Таким чином він прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, що Київ хотів би зберегти транзит газу з Росії до Європи, щоб не втрачати доходи, в зв'язку з чим звертається за різними напрямками для вирішення питання.

"В даному випадку, звичайно, адресатом Києва є набувачі газу, покупці газу в Європі, європейські компанії. Саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нові довгострокові угоди із збільшеними обсягами з урахуванням зростаючих потреб в блакитному паливі", - вказав Пєсков.

За його словами, щоб транспортувати через територію України газ, потрібно, щоб цей ресурс хтось купив. В такому випадку російська сторона готова виконати нові контракти.

"Звичайно. Вона (Росія, - ред.) це і робить. Президент неодноразово говорив, що якщо будуть купувати далі газ, якщо будуть збільшувати контракти, звичайно, якщо Україна буде давати конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати", - підкреслив прес-секретар.

Нагадаємо, з початку року транзит російського природного газу через Україну в ЄС склав 32,666 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування - 119 млн куб. м. З урахуванням додаткового бронювання середньодобові обсяги транспортування знизилися до мінімального обсягу за контрактом - до 109 млн куб. м.