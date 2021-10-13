Біля узбережжя Болгарії пішло на дно судно з отруйним вантажем

Турецьке судно "Vera Su", що налетіло на скелі в північній частині болгарського узбережжя Чорного моря, затонуло﻿. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Деловая столица.

На борту судна знаходяться 3000 тонн карбаміду, що може викликати екологічну катастрофу в заповіднику Каліакра, де мешкають багато охоронюваних морських птахів і морські види, що перебувають під загрозою зникнення.

На борту корабля знаходяться 3000 тонн карбаміду

"Моторний відсік вантажного корабля затоплено. У корпусі судна є дірки. Судно більше не можна врятувати, а тільки вжити заходів з видалення затонулого майна" , — сказав капітан Венцислав Іванов, виконавчий директор Болгарської морської адміністрації.

Корабель застряг на кам'янистому березі 20 вересня в гарну погоду.

За версією влади, черговий член екіпажу заснув

За версією влади, черговий член екіпажу заснув. Протягом шести днів не проводилося ніяких рятувальних операцій, попри небезпеку для навколишнього середовища.

Потрапляючи до моря у високій концентрації, карбамід викликає швидке цвітіння фітопланктону, який виробляє токсин, небезпечний для морського життя, включаючи морських птахів.

Накопичуючись, він також може поставити під загрозу життя людини при вживанні риби або морепродуктів.