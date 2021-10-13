Wizz Air оприлюднив ціни на нові напрямки

Угорський лоукостер Wizz Air 13 жовтня оголосив про розширення своєї маршрутної мережі, повідомляє UBR.

Президент компанії Роберт Кері розповів, що тепер літаки цього авіаперевізника літатимуть між аеропортами України та Франції, Бельгії, Нідерландів та Іспанії.

За словами глави Wizz Air, в базовому для перевізника аеропорті "Київ" додадуться 12 нових напрямків:

Париж "Бове" (понеділок, п'ятниця);

Ейндховен (вівторок, субота);

Брюссель "Шарлеруа" (середа, неділя);

Ніцца (вівторок, субота);

Барселона (понеділок, середа, п'ятниця, неділя; з 1 серпня - щодня);

Мадрид (вівторок, четвер, субота; з 1 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя);

Аліканте (вівторок, четвер, субота);

Малага (понеділок, п'ятниця; з 3 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя);

Порту (понеділок, п'ятниця);

Пальма-де-Майорка (понеділок, п'ятниця);

Ханья (вівторок, субота)

Базель (понеділок, п'ятниця).

У львівському аеропорті з'являться такі нові напрямки:

Мадрид (четвер, субота);

Ейндховен (четвер, субота);

Париж "Бове" (понеділок, середа, п'ятниця);

Барселона (понеділок, п'ятниця, з 1 червня - понеділок, середа, п'ятниця);

Брюссель "Шарлеруа" (середа, п'ятниця);

Ніцца (середа, неділя);

Тревізо (четвер, субота);

Афіни (четвер, субота);

Салоніки (четвер, субота).

Компанія також запустить нові маршрути з аеропортів Одеси (Лондон "Лутон", Пардубіце, Афіни) та Харкова (Салоніки, Пардубіце) - кожні четвер і неділю.

Перевізник також анонсував промо-ціни на нові напрямки (в залежності від напрямку) - від 809 грн і від 969 грн.