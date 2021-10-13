Притула заявив, що займається формуванням нової політсили

Волонтер, колишній кандидат у мери Києва від партії "Голос" і шоумен Сергій Притула повідомив, що зараз займається формуванням нової політичної сили для участі в наступних парламентських виборах, повідомляє Лівий берег.

За словами Притули, до складу цієї політсили входять різні осередки.

"Частина адекватна, яка вийшла з “Голосу”. Але це не тільки вони" , – зазначив він.

Притула додав, що досвід київських виборів його навчив, що "можна з нуля зайти в політику і набрати 8% у столиці, яка достатньо вимоглива до кандидатів, як на мене".

"Тому в моїй філософії, в системі координат, український волонтер еволюціонує. У 2014 році український волонтер – це чувак, який стоїть біля буса в броніку і вивантажує якісь речі. Потім український волонтер став частинкою екосистеми громад. Волонтери пішли до місцевих рад. В ОТГ, у міських радах, в обласних ви побачите людей, які пройшли волонтерський шлях.

Зараз волонтери сидять за круглими столами з представниками Міноборони і профільного комітету в парламенті. Я абсолютно позитивно ставлюся до того, що волонтери будуть претендувати на ті чи інші посади в законодавчому органі або у виконавчій владі" , – заявив він.

Нагадаємо, Притула заявив про намір формування нової партії у вересні цього року. Хто саме увійде до її складу – він не розкривав.