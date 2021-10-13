Регіна Тодоренко дебютувала в кіно

Регіна Тодоренко дебютувала в кіно

Відома телеведуча Регіна Тодоренко спробує свої сили в кіно. 31-річна теледіва візьме участь в зйомках серіалу «Секрети сімейного життя». Про це вона розповіла у своєму Instagram, повідомляє WomanEL.

За словами Регіни, вона завжди мріяла зніматися в кіно.

«Місяць тому я прийшла на проби серіалу" Секрети сімейного життя "і мене затвердили. Це велика честь для мене стати частиною команди і попрацювати зі справжніми професіоналами кіно-справи », - зазначила ведуча.

Свій пост вона супроводила фотографією зі знімального майданчика.

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Фото: Instagram Регіни Тодоренко

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