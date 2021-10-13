Жінки з вадами серця можуть народжувати дітей

Згідно з дослідженням, більшість жінок, що народилися з вадами серця, можуть безпечно завагітніти і народити здорових дітей з невеликими або незначними проблемами, якщо їм нададуть кваліфіковану допомогу, повідомляє Країна здоров'я.

Поточне дослідження 7 512 вагітностей у 4 015 жінок вадами серця в Німеччині є найбільшим і показує, що жодна жінка не померла, хоча у матерів і немовлят було більше ускладнень в порівнянні з контрольною здорової групою з 11 225 вагітностей у 6 502 жінок. Дослідження опубліковані в European Heart Journal.

Був невеликий, але підвищений ризик мертвонародження або смерті немовлят протягом першого місяця життя серед тих, хто народився від матерів з пороком серця. Ці діти мали в шість разів більший ризик пороку серця, ніж у контрольній групі.