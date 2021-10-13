ДТП за участю Трухіна: ДБР допитало більше 10 свідків

У справі про ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань допитало більше десятка свідків, відео моменту аварії наразі у слідства немає, повідомляє Європейська правда.

У бюро зазначили, що наразі проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вищезгаданої ДТП, зокрема щодо встановлення особи, яка перебувала за кермом автомобіля "Ауді" на момент ДТП 23 серпня 2021 року.

У ДБР додали, що в ході розслідування було вилучено відеозаписи руху транспортних засобів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП. Разом з цим, відеозапис, на якому зафіксовано момент ДТП, на цей час у кримінальному провадженні відсутній.

На цей момент бюро допитало більше десяти свідків події.

Водночас допитати самого нардепа Трухіна, за словами ДБР, слідчі планують після проведення призначених експертиз та одержання висновків експертів.

У Бюро уточнили також, що відомості (за частиною 1 статті 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред.)) до Єдиного реєстру досудових розслідувань вніс 9 вересня 2021 року в.о. генерального прокурора, згідно з чинним законодавством.

У прокуратурі додатково роз’яснили наступне: після того, як матеріали кримінального провадження з Національної поліції надійшли до ДБР, була створена нова група слідчих та прокурорів, за ініціативою яких відомості про подію були внесені до ЄРДР Офісом генерального прокурора, як це передбачено ч. 1 ст. 482-2 КПК України у разі можливої участі у події народного депутата.