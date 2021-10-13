Океан Ельзи і KALUSH презентували спільний кліп "Перемога"

Популярний український рок-гурт "Океан Ельзи" разом з реп-гуртом "Kalush" випустили нову пісню. Їх спільний трек носить назву "Перемога", повідомляє Обозреватель.

Кліп опублікували на офіційному акаунті "Океану Ельзи" в YouTube 12 жовтня, в день народження гурту. За добу ролик набрав понад 93 тисяч переглядів, 8,8 тисячі лайків і 573 коментаря (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гурт "Океан Ельзи". Джерело: instagram.com/okeanelzy_official

Режисером кліпу виступив Максим Ксенда, а оператором – Євген Усанов.