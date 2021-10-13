Новий сезон "Світу навиворіт": наступна країна

Прямо з закритого і консервативного Пакистану, після зйомок українського сезону, Дмитро Комаров вирушив у нову країну, на інший континент – туди, де можна все, де немає заборон і обмежень, повідомляє УНИАН.

Наступною точкою на карті, яку буде вивертати навиворіт головний мандрівник країни, стала "бананова республіка" Еквадор. Перш за все, це країна яскравих контрастів. Є тут і спекотні тропічні джунглі, і вершини Анд, і льодовики. Навіть в 21 столітті тут можна зустріти дикі племена індіанців, які вбивають без з'ясування причин, якщо чужинець просто ступив на їхні землі. На високих схилах Анд, як і сотні років тому, безтурботно живуть "ковбої" чаграс, а в містах дозволено все – від найдавнішої жіночої професії, яка тут легальна, до незвичайних індіанських ритуалів очищення.

Фото instagram.com/komarovmir

В Еквадорі команді "Світу навиворіт" випала унікальна можливість поспілкуватися з індіанцями, які вперше вийшли на контакт з цивілізованим світом зовсім недавно – в 1950-х роках. І сталося це в результаті драматичних подій, гідних того, щоб стати сюжетом пригодницького фільму. Дмитро Комаров покаже свій документальний цикл програм, в якому розкриє деталі цих подій.

"Світ навиворіт" проведе власне розслідування, щоб дізнатися, як проходив перший контакт дикого племені з цивілізацією, і як жорстокі індіанці перетворилися в мирних християн. Дмитру Комарову вдалося знайти не просто очевидців цих подій, а й учасників.

Фото instagram.com/komarovmir

Автор і ведучий "Світу навиворіт" дізнається, як змінювався світогляд індіанців після контакту із зовнішнім світом. У програмі покажуть унікальні історії людей, які ще недавно боялися літаків, називаючи їх привидами, і вбивали чужинців списами, а сьогодні живуть в містах, носять джинси і користуються телефонами.

"Це унікальний приклад супершвидкої еволюції. Більше ніде не поспілкуєшся з людьми, які за кілька десятиліть скоїли стрибок, на який людству знадобилися мільйони років. – розповів телеведучий-мандрівник.