Аеропорт "Київ" закриють у 2024 році

Аеропорт "Київ" (Жуляни) в 2024 році закриється для реконструкції злітно-посадкової смуги, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова ради директорів підприємства Денис Костржевський. Він зазначив, що плани на 2022 рік включають підготовку проекту реконструкції аеродрому. Самі роботи можуть початися в 2023 році і триватимуть 2 роки.

"На 2023 рік запланована реконструкція аеродрому без закриття аеропорту на прийом рейсів. Вона включатиме роботи на руліжних доріжках" , - повідомив Костржевський.

За оцінками аеропорту, бюджет робіт може скласти від 2,5 до 4 млрд грн. Очікується, що ці гроші виділить Київська міськрада як власник аеродрому в Жулянах. В якості альтернативної опції оператор аеропорту називає концесію і залучення приватного інвестора. Для цього необхідно буде провести міжнародний конкурс, переможець якого надасть гроші і стане керувати аеродромом.

Найбільша базова авіакомпанія в "Жулянах" Wizz Air готова перейти в аеропорт "Бориспіль" на час реконструкції смуги. При цьому президент лоукостера Роберт Кері запевнив, що після завершення робіт Wizz Air повернеться в київський аеропорт.

В даний час "Київ" не може приймати з повним завантаженням авіалайнери Airbus A321, на які переходить лоукостер. Це унеможливлює виконання з "Жулян" далеких рейсів на A321 з повними баками палива. Через це рейс Абу-Дабі-Київ Wizz Air запустив у "Бориспіль", передає avianews.com.

Реконструкція злітно-посадкової смуги в "Жулянах"

Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, підсилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке матиме міцність PCN 72.

Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 м до 2770 м.

Також один з двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Це дозволить літакам сідати в "Києві" при видимості не менше 350 м. Зараз в аеропорту працює ILS категорії I ICAO. В результаті польоти припиняються, коли видимість падає менше 800 м.

Роботи з реконструкції аеродрому також включатимуть підсилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, щоб їх могли використовувати більш важкі авіалайнери.