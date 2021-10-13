Депутат Австрійської ради втратила свідомість, виголошуючи промову

Єва-Марія Хольцлейтнер, член Австрійського національного ради, зомліла в середині свого виступу в парламенті своєї країни, повідомляє Teleamazonas.

Момент був записаний на відео та завантажений до соціальних мереж, де тисячі людей могли побачити, що сталося з депутаткою.

У ролику видно, як вона блідне, а після падає на землю. Через пару секунд кілька людей приходять на допомогу жінці.

Після надання першої допомоги, а також невеликої допомоги медиків, Хольцлейтнер прийшла до тями, і її вивели за межі приміщення, де проходила зустріч.