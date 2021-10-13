Путін пригрозив Україні припиненням транзиту газу через її ГТС до Європи

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну до Європи може бути припинено, повідомляє Деловая столица.

За його словами, українська ГТС нібито може "просто луснути" при збільшенні тиску.

"Там (через ГТС України — "ДС") більше збільшувати не можна. Нам усе натякають — збільште ще поставки через Україну. Небезпечно збільшувати. Там десятиліттями не ремонтувалася ГТС, там, якщо тиск збільшити, лусне взагалі, Європа зовсім позбудеться цього маршруту" , — сказав Путін.

Він також заявив, що цьогоріч Росія збільшила прокачування газу до Європи через ГТС України приблизно на 10% понад контрактні зобов'язання з транзиту.