Влада Києва не збирається виконувати рекомендації МОН щодо канікул

Учні столичних шкіл підуть на осінні канікули за графіком - з 25 жовтня, причин для дострокового початку канікул немає, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіють трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", - сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Він також зазначив, що на сьогодні майже в усіх навчальних закладах включили опалення, а за вихідні опалення включать у всіх навчальних закладах, яких у місті понад 900. Отже, в Києві створено всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України ініціювало дострокові шкільні канікули з 18 жовтня.