Путін звинуватив Україну у відкачуванні російського газу, призначеного для ЄС

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у відкачуванні російського газу з підземних сховищ, який призначений для споживачів у Європі. Він нагадав, що в українських ПСГ знаходиться газ європейських компаній, повідомляє РБК-Украина.

Путін нагадав про енергетичну кризу 2008 року, яка вибухнула між Україною і Росією.

"Ми вимагали, щоб нам газ наш віддали - не віддають, вони вже самі почали його споживати" , - додав він.

За його словами, зараз Росія спостерігає відкачування російського газу з українських ПСГ приватними операторами, включаючи іноземних. Російський лідер звернув увагу, що частина необхідного Європі блакитного палива зберігається на території України і його значними обсягами володіють не українські оператори, а європейські.

"Деякі безвідповідальні політики в Україні говорять про те, що треба б його націоналізувати, цей газ, який зберігається в підземних сховищах і їм не належить" , - додав Путін.

Раніше Путін заявив про загрозу припинення транзиту газу до Європи через Україну.

Автор: Дмитрий Кузнецов