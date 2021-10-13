У Нідерландах затримали підозрюваного у плануванні нападу на прем'єр-міністра

В Амстердамі затримали підозрюваного у плануванні нападу на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, повідомляє Новое время.

22-річний чоловік розмістив у відкритій групі Telegram повідомлення, у якому просив «революціонерів» здійснити напад на Рютте.

Крім того, у грудні 2020 року під фотографією короля з урядом він написав, що «більшість голландців ненавидять цього Рютте», а також запитав у користувачів про те, «чого б вартувало, щоб їх усіх розстріляти».

Чоловік нібито обговорював свої плани з іншими людьми під час особистих зустрічей, а також говорив про «штурм парламенту» і розстріл Рютте під час його пересування на велосипеді вулицею.

Правоохоронці також підозрюють чоловіка у спробі купити зброю.