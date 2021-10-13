В МЗС України нагадали Поклонській про розшук і санкції

Новопризначеній послині Росії в республіці Кабо-Верде Наталії Поклонській не вийде сховатися від українського правосуддя. Колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму перебуває в розшуку за державну зраду проти нашої держави, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, також Поклонська перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

"Сховатися не вийде навіть в Африці" , – підкреслив представник МЗС.

Він додав, що українське зовнішньополітичне відомство вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської.