В Україні смертність від COVID зросла більш ніж вдвічі
В Україні фіксують погіршення епідеміологічної ситуації та збільшення кількості нових випадків заражень на коронавірус - вдвічі більше за 2 тижні та в 5 разів за місяць, повідомляє РБК-Украина.
При цьому більш ніж удвічі збільшилася кількість смертей пацієнтів з COVID-19. Про це йдеться в новому дослідженні і прогнозі розвитку епідемії на сайті НАН України.
В огляді ситуації з коронавірусом в країні зазначається, що за 2 тижні кількість позитивних результатів тестів ПЛР зросла у 2,1 раза. Збільшилося число нових госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом в 1,7 раза. Смертність зросла в 2,3 раза.
Так, середня кількість нових заражень COVID-19 збільшилася до 13175 людей на день. Середня кількість смертей становить 264 смертей на день в середньому за останній тиждень.
Зауважується, що за більшістю показників нинішня COVID-хвиля зрівнялася і перевищила минулорічну осінню.
"Зокрема, смертність уже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – уже на 6%, і продовжує стрімко зростати", - йдеться в повідомленні.
Прогнози щодо нових заражень та "омолодження" коронавірусу
Вчені прогнозують вже на цьому тижні рекордні значення кількості нових захворювань. Втім, є ймовірність, що цьому завадять довгі вихідні (з 14 по 17 жовтня включно), які "традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень".
У НАН попереджають, що якщо поточні тенденції збережуться, можна очікувати досягнення показників весняної хвилі коронавірусу вже через 1-2 тижні.
Дослідники звернули увагу, що в Україні захворюваність серед дітей стала найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації "наближається до абсолютних максимумів".
Де складається найважча ситуація
Регіонами з найбільш загрозливою ситуацією, з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є:
- Запорізька область,
- Одеська область,
- Луганська область,
- Чернівецька область,
- Житомирська область,
- Харківська область.
"У деяких областях кількість зайнятих ліжок вже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - йдеться в огляді.
Автор: Володимир Костирін