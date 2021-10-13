Погода на Покрову, 14 жовтня: сухо та сонячно, але дуже вітряно

Тривалі жовтневі вихідні, за прогнозом синоптиків, повинні початися досить непогано: опадів не передбачається, вигляне сонце, але при цьому в деяких областях підніметься вкрай сильний вітер. Яка погода та в якому регіоні очікується на Покрову – читайте в нашому прогнозі.

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Отже, в четвер, 14 жовтня, у всіх західних, а також у Житомирській областях буде найбільш прохолодно - близько 8-11°С удень і від 0°С до 6°С уночі. В інших центральних, як і в північних, а також у Харківській областях очікується 10-13°С удень і від 3 до 8°С уночі. В інших же східних, а також у Одеській областях обіцяють 12-15°С удень і від 5 до 9°С уночі. Найбільш тепла погода збережеться в інших південних областях та в Криму - там очікується близько 14-17°С удень і від 5 до 9°С уночі.

Дощів 14 жовтня не очікується ніде по країні. Практично в усіх регіонах буде сухо та хмарно з проясненнями, у Криму - похмуро. Середня швидкість вітру в центральних, південних областях та в Криму - 11-22 км/год. У центрі та на півострові місцями можливі шквали до 25 км/год. На заході очікується помірний вітер 7-18 км/год. І найсильніше буде дути на півночі та на сході - там очікується 14-29 км/год у середньому, у Сумській області можливі шквали до 32 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 14 жовтня в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 14 жовтня очікується температура від 5 до 12°С протягом дня, сильний вітер 14-22 км/год і, можливо, невеликий дощ.