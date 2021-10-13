ВАКС обрав сину Януковича запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та обрав сину колишнього президента України Віктора Януковича - Олександру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід було обрано за відсутності підозрюваного (in absentia)", - повідомляє прес-служба ВАКС на своєму сайті у середу.

Зазначається, що в разі затримання цієї особи і не пізніше ніж через 48 годин із моменту його доставки до місця кримінального провадження суд розгляне за участю підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на м'якший запобіжний захід у встановленому законом порядку.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

"Повний текст постанови буде оголошений 19 жовтня 2021 року о 16:30", - зазначено в повідомленні.

У свою чергу прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомила, що син президента-втікача спільно з батьком підозрюється в незаконному заволодінні комплексом споруд державної резиденції "Межигір'я", що завдало державі понад 500 млн грн збитків.

Як повідомлялося, 25 серпня слідчий суддя ВАКС за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього президента України та його сина.

НАБУ розслідує справу про заволодіння резиденцією "Межигір'я" з грудня 2019 року. Матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Вищий антикорупційний суд України 26 жовтня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, узгодженого прокурором САП, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо В. Януковича, підозрюваного в незаконному заволодінні державною резиденцією "Межигір'я".

Майно резиденції "Межигір'я" Печерський райсуд Києва заарештував 13 липня 2015 року (рішення підтвердив Апеляційний суд Києва 10 серпня того самого року). 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" вибула у 2007 році з державної власності.

ВАКС ухвалив рішення про повторний виклик екс-президента Віктора Януковича до суду й у зв'язку з цим переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" на 9:30 4 жовтня 2021 року.