Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Тетяни Чумаченко та Валерія Картера суддями Верховного Суду, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
Зазначається, що призначення вироблено відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Згідно з указом президента посади у Верховному Суді отримали:
- Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
- Картер Валерій Іванович — до Касаційного суду.
8 жовтня голова Верховного Суду Валентина Данішевська заявила, що йде у відставку.