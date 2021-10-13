Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду

Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Тетяни Чумаченко та Валерія Картера суддями Верховного Суду, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Зазначається, що призначення вироблено відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Згідно з указом президента посади у Верховному Суді отримали:

  • Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
  • Картер Валерій Іванович — до Касаційного суду.

8 жовтня голова Верховного Суду Валентина Данішевська заявила, що йде у відставку.

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