Підраховано загальний держборг всіх країн світу

Загальний державний борг всіх країн світу на даний момент досяг позначки в 88 трильйонів доларів. Цей показник становить майже 100 відсотків світового ВВП, повідомляє Лента.Ру.

Таку оцінку представив директор департаменту з бюджетних питань МВФ Вітор Гаспар.

"Державна заборгованість зараз становить 88 трильйонів доларів, ця сума близька до 100 відсотків ВВП. В 2021 і 2022 роках державний борг, як очікується, буде знижуватися приблизно на 1 процентний пункт від ВВП щорічно, після чого повинен стабілізуватися на рівні приблизно в 97 відсотків ВВП" , - уточнили в фонді.

У МВФ відзначили, що на тлі зростання суверенного боргу країнам необхідно адаптувати свою податково-бюджетну політику під унікальні обставини для кожного регіону, які включають темпи вакцинації і успіхи у відновленні економіки.