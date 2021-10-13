Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 жовтня 2021

У четвер, 14 жовтня, восьмий день за місячним календарем. Зростаючий Місяць у знаку зодіаку Водолій, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Водолії - сприятливий час для будь-якої розумової та творчої роботи. Варто зайнятися самоосвітою, мати справу з нерухомістю, громадською та політичною діяльністю.

Продуктивний період для психологів, соціологів, астрологів, осіб, що мають справу з електронікою, новими технологіями, винаходами.

14 жовтня можна починати втілювати будь-який задум. Сьогодні буде максимальний ефект, якщо докласти сил і вжити заходів. Зростаючий Місяць - період, коли покращується самопочуття, з'являється настрій та зростає активність. Більшає енергії, і додається щастя - тому саме на цей час варто запланувати найважливіші і найвідповідальніші справи. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 жовтня Овен (21.03-19.04)

В Овнів, можливо, будуть складними відносини із близькими людьми, буде критика з боку керівництва. Не виключено, що несподіваними будуть деякі витрати чи фінансові втрати, тому грошима краще користуватися обережно.

Щоб мати змогу вирішити сьогоднішні суперечливі ситуації, зірки радять дослухатися до інтуїції та бути завбачливими.

Телець (20.04-20.05)

Тельців чекає сприятливий діловий день, вдалими будуть зустрічі, переговори, відрядження.

Імовірно, буде нове романтичне захоплення, хоча зірки застерігають не бути честолюбними, але й не варто поводитися скромно, бо це не дозволить показати глибину почуттів чи серйозність намірів.

Близнюки (21.05-21.06)

Зірки обіцяють Близнюкам успішні ділові зустрічі й особисті побачення. Не виключено, що день доведеться присвятити сім'ї та дому.

Хороший час здійснити невелику подорож, бути фізично активними і провести операції з нерухомістю.

Рак (22.06-22.07)

Раки можуть сподіватися на продуктивні зустрічі і цікаві знайомства. Зірки обіцяють подію, яка вплине на справи і довгострокові плани.

Лев (23.07-22.08)

У Левів сприятливий день для отримання знань і спілкування. Ймовірно, буде хороша звістка чи подарунок від коханої людини.

Зірки радять звернути увагу на здоров'я та відмовитися від вживання алкоголю.

Діва (23.08-22.09)

Дів спіткають труднощі в роботі й особистому житті. День є найвдалішим для вибачення, покаяння та духовного вдосконалення.

Зірки радять покластися на друзів і близьких у вирішенні важливих питань.

Терези (23.09-22.10)

У Терезів сприятливий день для завершення нагальних справ, ремонту і благоустрою квартири. Крім того, представники знака змодуть вирішити деякі негаразди в особистому житті.

Зірки рекомендують дослухатися до інтуїції під час спілкування з важливими людьми.

Скорпіон (23.10-21.11)

Життєвий потенціал Скорпіонів буде на високому рівні. Ймовірно, зустрінете впливових осіб, які допоможуть при вирішенні складних питань.

Увечері вдалий час для відвідування світського заходу і публічних виступів.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільцям не варто поспішати - це може перешкодити задумам. Не виключено, що буде несподівана пропозиція чи ділова зустріч.

Зірки обіцяють нові можливості, хоча скористатися ними буде непросто.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогам не рекомендовано багато планувати і починати нові справи. Ділові зустрічі не дадуть результату.

Зірки радять остерігатися недоброзичливців і не брати в борг. Також варто дослухатися до інтуїції.

Водолій (20.01-18.02)

Сьогодні Водолії будуть навдивовижу працездатними. У найважливіших справах у нагоді стане тонка дипломатія та здатність аналізувати.

Можливо, відбудуться знайомства, які матимуть романтичне продовження.

Риби (19.02-20.03)

У Риб пасивний день, їм бракуватиме активності. День дасть більше, якщо тільки планувати, але не братися за справи.

В особистих стосунках буде неоднозначна ситуація. У любовних і сімейних справах зірки радять усе зважити, перш ніж прийняти рішення.