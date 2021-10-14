5 цікавих зарубіжних новинок: що почитати у жовтні

Цього місяця пропонуємо поповнити свою домашню бібліотеку новими бестселерами зарубіжних авторів. Детальніше про них дізнавайтесь в матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Зарубіжні переклади сьогодні уповні відповідають вимогам вітчизняного читача, який потребує не лише розваги, але й освіти. Тож у книжках цієї добірки майстерно переплетені історія та вигадка, драма і комедія, трилер і фантастика.

Даніель Кельман. Тіль.

Видавництво: Фабула, 2021

Автор цієї книжки – один з найвідоміших сучасних авторів, які пишуть німецькою – називає свій роман головним у своєму житті. Насправді "Тіль", який писався п’ять років та перекладений сьогодні Олександрою Ковальовою – це майстерно складена суміш західноєвропейського фольклору, вигадки та реальних історичних подій часів Тридцятилітньої війни (1618–1648), що охопила практично всі країни Європи.

Роман, в якому безліч відсилань до класичних творів німецькомовної літератури, від Гріммельсгаузена до Брехта, Дебліна і Ґюнтера Ґрасса.

Майстерність автора таємничим чином з’єднує та пов’язує всі ці долі, і перед читачем постає справжня тканина того жорстокого часу. У 2020 році роман Даніеля Кельмана "Тіль" був включений до шорт-листа Міжнародної Букерівської премії.

Колін Гувер. Веріті.

Видавництво: Рідна мова, 2021

Героїня цього роману Лоувен – молода письменниця, в якої ні цента за душею. Та одного дня до неї звертається Джеремі Кроуфорд, чоловік Веріті – авторки романів-бестселерів. Джеремі пропонує Лоувен завершити цикл книжок Веріті, адже та паралізована після автокатастрофи.

Рукопис рясніє відвертими подробицями життя подружжя і розповідає, що насправді трапилося того дня, коли померла їхня дочка. Лоувен вагається, чи показувати автобіографію Джеремі, бо розуміє – це знищить його. То хто ж така Веріті – геніальна письменниця і жертва фатальних обставин чи божевільна маніпуляторка і злочинниця?

Радек Рак. Порожнє небо.

Видавництво: Видавництво Жупанського, 2021

Автор цієї книжки родом із польського Підкарпаття, і в інтерв’ю часто говорить про себе як про нащадка польських селян-кріпаків. Тож не дивно, що ця подвійна оптика – міського жителя, який засвоїв культурні та літературні канони сучасного світу, та людини, яка намагається не забувати свого коріння, – накладає відбиток на його творчість.

В цій творчості з’являються химерно переплетені сюжети, де персонажі народної демонології та (квазі)історичні герої зіштовхуються у вирі місць та міст, занурюються в польське повсякдення останніх трьох століть, – та ще й так майстерно переплетені, що часом і не відділити міф від реальності. Зокрема у цьому романі в жанрі магічного реалізму маємо Люблін міжвоєнних років – і невелике русинське село на Підкарпатті.

Алхіміки, чаклуни, демонічні та пекельні істоти, що крокують вулицями міста поряд з їхніми мешканцями, і трагедія людей, в яких залишається лише пам’ять про самих себе: пам’ять розмита й нетривка, де реальність поєднується із казкою та міфом; пам’ять, носієм якої є лише ті, хто пережив – і вижив. Пам’ять, яка відходить разом із ними. Місто й село, реальність і казка утворюють на сторінках книжки вигадливі візерунки.

Айн Ренд. Ми, живі.

Видавництво: Наш Формат, 2021

Свого часу авторка цього роману, перекладеного Геннадієм Шпаком, видала світовий бестселер "Атлант розправив плечі", у контексті якого решта її творів мала б виглядати, як наслідок слави, щось на зразок "публічних" милиць. Але сталося інакше.

Народившись у Санкт-Петербурзі в єврейській родині, яка після революції 1917 року переїхала до Криму, авторка залишилася вірною свої тематиці. Зокрема цей роман – маніфест проти комунізму, автобіографія "в інтелектуальному сенсі", спроба розповісти світові про більшовицьке зло.

І навіть коли все летить шкереберть, рідні й кохані зраджують, мряка та сірість огортають і місто, і душу, Кіра не здається, ідучи до мети.