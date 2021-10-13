Валютний ринок середи: підсумки дня
В останній день короткого робочого тижня на міжбанківському валютному ринку панував повний штиль і спокій під пильною увагою Національного банку.
Як і вчора, вся торгова сесія середи пройшла в небачено вузькому діапазоні шириною всього 2 копійки: 26,34 - 26,36 гривень. Причиною такої незвичної «єдності думок» стала нова модель поведінки Національного банку. На самому початку торгів регулятор викупив 5 млн доларів за ціною 26,345 гривень, а потім встановив великий ордер на покупку на рівні всього на 0,5 копійки нижче - і по 26,34 гривень був готовий купити до 100 млн доларів. Національний банк, як і вчора, знизив рівень підтримки на 0,5 копійки і задав тон торгам: вони пройшли досить жваво, обсяг угод виріс, але сумнівів не було зовсім. А спред (різниця між цінами покупців і продавців) майже весь час тримався менше 1 копійки.
Закрили торги середи на 1,5 копійки на купівлі і на 3,25 копійки на продажу вище, ніж у вівторок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,33 / 26,39 (купівля / продаж).
Торги сьогодні відкрилися трохи ширше вчорашнього: спред склав 6 копійок. О 9:20 пройшло відразу кілька угод на загальну суму 6,5 млн доларів за загальною ціною 26,345 гривень; як стало відомо порталу Курс України, 5 млн доларів з 6,5 купив Національний банк. Учасники торгів звикають до незвичайного поводження регулятора, який уже кілька днів поспіль визначає для ринку рівень підтримки. Майже відразу ж Нацбанк з'явився знову, знизивши ціну викупу на 0,5 копійки, до 26,34 гривень. Подальша торгівля була малоцікавою: угоди йшли в діапазоні 26,34-26,36 гривень; покупці ставили свої ордера на частки копійки вище рівня НБУ, а продавці свої заявки - на півкопійки вище. І тільки о 15:30, коли ринок перейшов в режим торгівлі ТОМ (з розрахунками аж наступного понеділка) котирування трохи виросли, показавши за підсумками дня зростання в пару копійок.
Котирування закриття - 26,36 / 26,385 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 11,1 млн порівняно з вівторком і склав 179,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3415 гривень.
- Офіційний курс долара на 18 жовтня встановлений на позначці 26,3419 гривень за долар, зниження на 0,71 копійки.
- Офіційний курс євро на 18 жовтня встановлений на позначці 30,446 гривень за євро, зростання на 1,95 копійки.
Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 2 копійки. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,39-26,40 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,37-26,38 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1570 долара. Сьогодні євро не тільки повністю відновився після вчорашнього зниження, але зміг піднятися ще вище - до позначки 1,1578 долара. Американський долар падає напередодні публікації протоколів FOMC, яка очікується сьогодні о 21:00 за київським часом. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 3 копійки: вранці його продавали по 30,46-30,47 гривень, а ввечері - по 30,43-30,44 гривень.
Російський рубль після численних спроб пробити рівень 71,75 рублів знову впав до американського долара до 72,13 рублів і станом на 18:30 торгується у вузькому діапазоні 72,05 -72,12 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці не змінилася: як і вчора, його можна було купити по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.