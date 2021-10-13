Валютний ринок середи: підсумки дня

В останній день короткого робочого тижня на міжбанківському валютному ринку панував повний штиль і спокій під пильною увагою Національного банку.

Як і вчора, вся торгова сесія середи пройшла в небачено вузькому діапазоні шириною всього 2 копійки: 26,34 - 26,36 гривень. Причиною такої незвичної «єдності думок» стала нова модель поведінки Національного банку. На самому початку торгів регулятор викупив 5 млн доларів за ціною 26,345 гривень, а потім встановив великий ордер на покупку на рівні всього на 0,5 копійки нижче - і по 26,34 гривень був готовий купити до 100 млн доларів. Національний банк, як і вчора, знизив рівень підтримки на 0,5 копійки і задав тон торгам: вони пройшли досить жваво, обсяг угод виріс, але сумнівів не було зовсім. А спред (різниця між цінами покупців і продавців) майже весь час тримався менше 1 копійки.

Закрили торги середи на 1,5 копійки на купівлі і на 3,25 копійки на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,33 / 26,39 (купівля / продаж).

Торги сьогодні відкрилися трохи ширше вчорашнього: спред склав 6 копійок. О 9:20 пройшло відразу кілька угод на загальну суму 6,5 млн доларів за загальною ціною 26,345 гривень; як стало відомо порталу Курс України﻿, 5 млн доларів з 6,5 купив Національний банк. Учасники торгів звикають до незвичайного поводження регулятора, який уже кілька днів поспіль визначає для ринку рівень підтримки. Майже відразу ж Нацбанк з'явився знову, знизивши ціну викупу на 0,5 копійки, до 26,34 гривень. Подальша торгівля була малоцікавою: угоди йшли в діапазоні 26,34-26,36 гривень; покупці ставили свої ордера на частки копійки вище рівня НБУ, а продавці свої заявки - на півкопійки вище. І тільки о 15:30, коли ринок перейшов в режим торгівлі ТОМ (з розрахунками аж наступного понеділка) котирування трохи виросли, показавши за підсумками дня зростання в пару копійок.

Котирування закриття - 26,36 / 26,385 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 11,1 млн порівняно з вівторком і склав 179,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3415 гривень.

Офіційний курс долара на 18 жовтня встановлений на позначці 26,3419 гривень за долар, зниження на 0,71 копійки.

Офіційний курс євро на 18 жовтня встановлений на позначці 30,446 гривень за євро, зростання на 1,95 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 2 копійки. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,39-26,40 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,37-26,38 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1570 долара. Сьогодні євро не тільки повністю відновився після вчорашнього зниження, але зміг піднятися ще вище - до позначки 1,1578 долара. Американський долар падає напередодні публікації протоколів FOMC, яка очікується сьогодні о 21:00 за київським часом. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 3 копійки: вранці його продавали по 30,46-30,47 гривень, а ввечері - по 30,43-30,44 гривень.

Російський рубль після численних спроб пробити рівень 71,75 рублів знову впав до американського долара до 72,13 рублів і станом на 18:30 торгується у вузькому діапазоні 72,05 -72,12 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці не змінилася: як і вчора, його можна було купити по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.