НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин при міністерстві Степанова

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовими особами Міністерства охорони здоров'я при закупівлі вакцин від ковіду при міністрі Максиму Степанову, повідомляє Українська правда.

"17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину - УП)" , - йдеться у відповіді НАБУ на запит УП.

Відзначається, що ніяких деталей по справі та ролі Степанова в ній НАБУ не повідомило.

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