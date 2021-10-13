У ВООЗ констатували мінімальний рівень смертності від COVID-19
Смертність від коронавірусу в світі знаходиться на мінімальному рівні практично за рік, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Кількість щотижня реєстрованих смертей від COVID-19 продовжує знижуватися і зараз знаходиться на найнижчому рівні майже за рік. Але це все ще неприйнятно високий рівень — майже 50 000 смертей на тиждень, а реальне число, безумовно, вище", — сказав Гебрейесус.
Він уточнив, що смертність від COVID-19 знижується у всіх регіонах, крім Європи, де кілька країн стикаються з новою хвилею коронавируса.
"І, звичайно ж, смертність найбільш висока в країнах і групах населення з найменшим доступом до вакцин. Як ви знаєте, 56 країн, які були фактично виключені з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня — і більшість з них в Африці", — додав Гебрейесус.