Продукти для поліпшення гормонального фону: як підтримати наднирники
Для нормалізації гормонального фону дуже важливо забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Так, є цілий ряд продуктів, які покращують обмінні процеси в надниркових залозах, підвищують активність переробки холестерину, що є сировиною для вироблення кортизолу, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Наталія Нутрі.
Прості продукти: що їсти, щоб підтримати наднирники
- Насіння гарбуза, містить цинк і магній, що нормалізують обмін речовин в надниркових залозах.
Омега-6 прискорює трансформацію холестерину в кортизол, а вітаміни групи В і токоферол підвищують кровообіг в органах і стабілізують клітинні мембрани.
Магній заспокоює нервову систему.
- Печінка, містить вітаміни групи В (В5, В6, В12), поліненасичені жирні кислоти (омега-3 і омега-6).
- Нежирні сорти м'яса. М'ясна продукція, особливо молодих тварин, збалансована вітамінно-мінеральним складом.
- Морепродукт. Вкрай корисна - сардина. Це універсальне джерело омега-3 для організму. Відмітна особливість цього різновиду - відсутність накопичення в організмі риби ртуті і важких металів.
- Солі. Часто підвищується тяга, що свідчить про зниження рівня альдостерону (компенсаторна реакція). При недостатності солі в добовому раціоні спостерігається порушення обміну води і електролітів, різко падає рівень артеріального тиску.
- Свіжі овочі. Нормалізують глікемічний фон, насичують організм вітамінами і мікроелементами. Корекція глікемії - етап відновлення функцій надниркових залоз.
При вживанні продуктів вкрай важливо звертати увагу на якісний і кількісний склад.
- Вживати білкові продукти (рослинного і тваринного походження).
- Поліненасичені жири (в тому числі омега-6 і омега-3) і повільні вуглеводи.
- Вода, добове споживання 1,5-2,0 літра.
Дотримання дієтичних рекомендацій призводить до нормалізації обміну речовин в надниркових залозах, підвищення концентрації в них "сировини" для виробництва кортизолу і корекції патологічних змін з боку серцево-судинної і нервової системи.
Автор: Тетяна Турчанікова