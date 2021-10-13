Нуланд говорила в Росії про повне виконання мінських угод

Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд позитивно оцінила переговори з нормандським переговірником від Російської Федерації Дмитром Козаком. Під час зустрічі сторони порушили низку питань, серед яких було виконання мінських угод, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з заявою прессекретаря посольства США в Москві Джейсона Ребхольца, Нуланд назвала переговори з Козаком продуктивними. Сторони обговорили спільні інтереси Росії та США, а також порушили питання повного виконання мінських угод, відновлення стабільності й суверенітету України на Донбасі.

"Заступник держсекретаря Нуланд: Ми провели продуктивні переговори з Дмитром Козаком з приводу наших спільних інтересів, поділюваних також Україною, Францією і Німеччиною і стосуються повного виконання мінських угод і відновлення миру, стабільності і українського суверенітету в Донбасі" , - пише Ребхольц.

Раніше в Кремлі заявили, що Нуланд, під час зустрічі з нормандським переговірником від Росії Дмитром Козаком, нібито, підтримала особливий статус Донбасу.

Автор: Сергій Пишкін