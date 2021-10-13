Зеленський дозволив місцевим громадам визнавати вантажі гуманітарною допомогою

Президент Володимир Зеленський підписав закон про оперативність прийняття рішень в питаннях гуманітарних вантажів, який дозволяє місцевій владі оперативно визнавати гуманітарну допомогу, повідомляє Деловая столица.

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо оперативності прийняття рішень" Верховна Рада ухвалила 21 вересня 2021 року.

Відтепер органи місцевого самоврядування також визначені одержувачами гуманітарної допомоги.

Закон розширює повноваження місцевих адміністрацій по визнанню гуманітарною допомогою для одержувачів на їх території, зокрема, легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та транспортних засобів спеціального призначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними бюджетних підприємств, установ і організацій. Такі транспортні засоби спецпризначення не можуть бути відчужені протягом 10 років за будь-якими цивільно-правовими договорами, крім безоплатної передачі іншим аналогічним підприємствам.

Крім того, місцеві адміністрації тепер матимуть право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн в порядку, встановленому Кабінетом міністрів, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Закон вступає в силу через місяць з дня його опублікування.