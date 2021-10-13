Порошенко разом з депутатами вимагав зустрічі з Венедиктовою

Україна стоїть на порозі масштабної енергетичної кризи, однак Офіс президента Володимира Зеленського більше цікавить переслідування "Європейської солідарності" за події 2014 року, заявив лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко біля Офісу генпрокурора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У країні панує енергетична криза. У країні, як сьогодні повідомили ЗМІ, у 10 разів менше енергетичного вугілля на електростанціях, ніж повинно бути. Мінімальний обсяг, який сьогодні мав бути, становить 2 мільйони 850 тис. тонн. Сьогодні 660 тис. тонн. Це означає, що країна до початку опалювального сезону залишається можливо без електрики", - наводить слова Порошенка біля Офісі генпрокурора прес-служба "Євросолідарності".

Він наголосив, що в листопаді 2014 року це питання було винесено на засідання РНБО, де були дані доручення всім необхідним структурам, включно з урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям.