Школи Одеси йдуть на дистанційне навчання: названа дата

В Одесі керівництву шкіл рекомендували з 18 жовтня перейти на дистанційну форму навчання. Осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявила Олена Буйневич, директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради.

"З урахуванням явного погіршення епідситуації, закриття майже 200 класів на карантин, листи МОН (Міністерство освіти і науки), з 18 жовтня на тиждень школам міста рекомендовано дистанційне навчання" , - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Буйневич зазначила, що шкільні осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня і завершаться 29-го.

Нагадаємо, сьогодні МОН направило до шкіл лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Однак дату початку канікул керівники навчальних закладів повинні визначити самостійно.

Автор: Дмитрий Кузнецов