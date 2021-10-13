У Чорному морі зазнає лиха корабель ВМФ України

У Чорному морі недалеко від острова Зміїний зазнав катастрофи корабель ВМФа України «Балта». Судно втратило хід, в ньому затоплено не менше двох відсіків.

"Протягом доби спроби застосування для спасіння “Балти” засобів ВМС України і Одеського морського порту не принесли очікуваного результату. На даний момент для рятування судна задіяні морський буксир і патрульні катери. Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально був підготовлений СРК “Сімферополь”, який проходить заводські ходові випробування в Одесі. Разом із екіпажом на борту “Сімферополя” знаходяться фахівці ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”", - написав у ФБ нардеп Михайло Забродський.

У ВМСУ повідомили, що ведуться рятувальні роботи.