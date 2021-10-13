МОЗ розширить перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України розширить перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, повідомляє Укрінформ.

Ідеться про проєкт наказу "Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Відповідно до проєкту, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.