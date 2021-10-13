Захарова прокоментувала переговори з Нуланд

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала візит заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд до Москви. В ході переговорів сторони «інвентаризували» проблеми в стосунках, заявила Захарова в ефірі російського каналу, повідомляє Лента.Ру.

Захарова оцінила переговори з Нуланд, підкресливши, що ніхто не очікував «феєричної події». За її словами, Нуланд не володіє відповідними повноваженнями - «вирішувати всі питання відразу». Захарова назвала діалог «інвентаризацією» проблемних питань.

"При цьому відбулася інвентаризація проблемних питань, без вирішення яких рух вперед в принципі неможливий" , - підкреслила офіційний представник російського МЗС.

Сама Нуланд пішла зі Старої площі після діалогу задоволеною.