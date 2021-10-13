У Чилі ініціювали імпічмент президента через офшорний скандал

У Чилі розпочалася процедура відсторонення Себастьяна Піньєри з посади глави держави в зв'язку з офшорним скандалом після масштабного витоку даних, відомим як Pandora Papers, повідомляє Деловая столица.

Ініціаторами стали опозиційні депутати чилійського парламенту. Парламентарії запустили процедуру імпічменту у зв'язку з можливими порушеннями при продажі гірничодобувної компанії. Подробиці цієї угоди з'явилися у витоку "досьє Пандори".

На цей крок законодавці пішли після того, як прокурор Чилі оголосив про початок розслідування можливих звинувачень в корупції, пов'язаних з хабарництвом, а також податковими порушеннями, пов'язаними з продажем компанії.

Один з ініціаторів процедури імпічменту, депутат нижньої палати Хайме Наранхо заявив, що Піньєра "відкрито порушив Конституцію".